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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek

Hatay’da yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1’i Rusya, 1’i Libya uyruklu 2 kişi tutuklanırken kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu kadın sınır dışı edilecek.

Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 2 kişi tutuklanırken kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu kadın sınır dışı edilecek.


Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3'ü çocuk olmak üzere 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişi, hudutta görev yapan personel tarafından yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rusya uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan kırmızı bültenle arandığı belirlendi.


Yakalanan 6 kişi Altınözü Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi.


Mahkeme tarafından 1'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 2 kişi tutuklanırken kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne götürüldü.

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