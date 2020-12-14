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Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay’ın Suriye sınırında yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'ın Suriye sınırında yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. adlı terörist yakalandı.


Yapılan inceleme sonucunda C.G.'nin Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı belirlendi.


Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalıştığı bildirilen şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.


Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan C.G. adliyeye sevk edildi.

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