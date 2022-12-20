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Kırmızı bültenle aranıyordu

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist, Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışırken Hatay sınırında yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken Hatay sınırında yakalandı. Gözaltına alınan terörist adliyeye sevk edildi.


DEAŞ'lı teröristin Suriye'den, Hatay sınır hattından Türkiye'ye geçeceği bilgisi alınması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. DEAŞ'lı terörist için ortak operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye sızmak üzereyken Mehmetçik tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi.


DEAŞ'lı terörist M.M. Reyhanlı'da yapılan sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

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