Kırmızı ışıkta geçti, motosikletli kuryeye çarptı

Hatay'da kırmızı ışıkta geçen araç, siparişten dönen motosikletli kuryeye çarptı.

Olay, Merkez ilçe Antakya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 31 HR 312 plakalı otomobilin sürücüsü, yeşil ışıkta geçmeye çalışan motosikletli kurye Hasan B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hasan B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.