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Kısıtlamada polis aracını gören çocuklar böyle kaçtı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyardı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyardı. Sokakta oynayan çocuklar ise polis ekiplerini görünce kaçtı.


Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona vakalarının artış gösterdiği ilçede, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda anonslar yaparak korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi. Sokaktaki bazı vatandaşlar uyarıyla evlerine girerken sokakta oynayan çocuklar ise polis ekiplerini görünce kaçtı.


Uyarıları dikkate almayan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da ceza tutanağı düzenlendi.

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