İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi

Türkiye’nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay’da karayolu trafiği hareketlendiAntalya Aydin Erzurum Hatay Mersin ve mugla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay karayolu hareketlendi.

Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay'da karayolu trafiği hareketlendi



Antalya Aydin Erzurum Hatay Mersin ve mugla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay karayolu hareketlendi. Türkiyenin Suriye sınırına üç kapısı bulunan Hatay'da kısıtlamanın sona ermesi ile birlikte özellikle Tır ve kamyon trafiğinde artış gözlendi. Türkiye'nin demir çelik ve lojistik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Hatay'da şehirler arası kısıtlamaların sona ermesinin ekonomiyede olumlu yansıması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.