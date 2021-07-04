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Kısıtlamasız ilk pazar gününde sahile akın ettiler

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Samandağ sahiline akın etti.



1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kaldırılmıştı. Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan sahile akın etti. Bazı vatandaşlar sahilde yüzerken bazı ise sahilde yürümeyi tercih etti. Sahilde zaman geçirmeye gelen Yusuf Oktay, "Aylar sonra ilk pazarımızı yaşadık. Sonunda rahat gezip dolaşabiliyoruz ama yine de insanlar biraz daha dikkat etsin ve aşılama işlemleri daha hızlı bir şekilde sürerse özgürlüğümüze kavuşacağımızı düşünüyorum" dedi.

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