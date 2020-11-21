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Kısıtlamaya dakikalar kala feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına az bir zaman kala meydana gelen trafik kazasında genç bir çift hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına az bir zaman kala meydana gelen trafik kazasında genç bir çift hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Arsuz Madenli yolu Çengen Mahallesi yakınlarında saat 19.45 sıralarında, Yusuf Yürük'ün (25) kullandığı 31 ADZ 457 plakalı otomobil ile İbrahim F. (50) kontrolündeki plakası belirlenemeyen cip çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük (19) ve Neşe F. (42), ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yusuf ve Selen Yürük çifti yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise tedavi altına alındı. Arsuz Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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