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Kıyı kenar çizgisi yıkımları devam edecek

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kıyı kenar çizgisi üzerinde görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları yarın da devam edecek.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kıyı kenar çizgisi üzerinde görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımları yarın da devam edecek.


Dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahilinin kıyı kenar çizgisi üzerinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkımına sabah saatlerinde başlanmıştı. Yapı sahiplerinin tepkileriyle karşılanan yıkım, güçlükle de olsa sürdürülmüştü. Yıkım çalışmalarının yarında süreceği öğrenildi.

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