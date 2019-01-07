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Kıyıya ulaşan su sümbülleri temizlendi

Hatay’da uzun süre Asi Nehri’ni istila eden su sümbülleri, denizle buluşma noktasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Hatay'da uzun süre Asi Nehri'ni istila eden su sümbülleri, denizle buluşma noktasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.


Merkez ilçe Antakya'nın köprü ayaklarına takılarak uzun süre şehir merkezinde kalan su sümbülleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından nehre indirilen kepçe yardımıyla temizlendi. Şehir merkezinden uzaklaştırılan su sümbülleri, Asi Nehri ile Samandağ denizinin buluştuğu noktada kepçe ve personeller yardımıyla temizlendi.


Su sümbüllerinin Meydanköy sahillerine ulaşmaması için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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