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Kızılay, Dörtyol'da esnaf ve vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Türk Kızılay’ı Şubesi tarafından esnaf ve vatandaşlara maske ile dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Türk Kızılay'ı Şubesi tarafından esnaf ve vatandaşlara maske ile dezenfektan dağıtımı yapıldı.


Türkiye Kızılay Derneği Dörtyol Şubesi yönetimi ve gönüllülerince ilçe genelinde bulunan esnaf ve vatandaşlara Kızılay tarafından yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ürettirdiği bin adet el dezenfektanı ile 2 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Türkiye Kızılay Derneği Dörtyol Şubesi Başkanı Mevlüt Aydın, “Bugün ilçemizde, Bin adet dezenfektan ve 2 bin adet oluşan maskeyi işyerlerini açmak zorunda kalan esnaflarımıza ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.

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