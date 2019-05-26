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Kızılay Payas'ta iftar yemeği verdi

Hatay’ın Payas ilçesinde Kızılay İlçe Koordinatörlüğü tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Hatay'ın Payas ilçesinde Kızılay İlçe Koordinatörlüğü tarafından iftar yemeği düzenlendi.


Payas Belediyesi önünde verilen iftar yemeğinde İlçe Müftülüğü tarafından dualar okundu. Payas İlçe Kızılay Koordinatörü Mevlüt Aydın, 500 kişiye iftar yemeği verdiklerini belirterek, "Kızılay olarak ilçemizde ilk kez iftar yemeği verdik. Katılım çok güzel oldu. İftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.


İftar yemeğine Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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