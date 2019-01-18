Kızılay'dan Amik Ovasında su basan mahalleye yardım

Kızılay, Amik Ovası’nda su basan mahallede vatandaşlara sıcak yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıtıyor.
Kızılay, Amik Ovası'nda su basan mahallede vatandaşlara sıcak yemek, battaniye ve gıda kolisi dağıtıyor.
Kızılay İskenderun Şubesi, Tahtaköprü Barajı kapaklarının açılması sonrası su taşkınından zarar gören ve evleri su altında kalan Aşağıoba Mahallesi'ne yardım eli uzattı. 100 hanenin ve 300 nüfusun bulunduğu mahallede 4 gün süreyle sabah çorba öğle sıcak yemek dağıtımına başlandı.
Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, sosyal yardım olarak 500 battaniye 200 gıda kolisi dağıtımının yapıldığı mahallede görev başında olduklarını, zor günlerinde vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.