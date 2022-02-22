Kızılay'dan Hatay'da muz hasadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan geçici koruma altındaki yabancı misafirler ve Türk vatandaşlarının meslek edinmeleri ve kendi geçimlerini sağlayacak düzeye gelmeleri için oluşturulan seralarda “Hasat Şenliği” yapıldı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, muz ve çilek seralarından elde edilen ürünlerin bölgedeki yetimhanelerde dağıtılacağını belirtti. Kınık, "Muz seralarımız Reyhanlı Belediyemizin bize tahsis etmiş olduğu bugün itibariyle yaklaşık 20 dönüm kadar ama 30 dönüme kadar da çıkabilecek bir alan var. Burada faydalanıcılarımıza meslek eğitimi verdik. Hem muz yetiştiriciliği öğrettik hem tarımı hayvancılığı öğrettik. Kümesimiz var ahırımız var ve burada Reyhanlı'daki bu çiftliğimizde bin 300 kişi sertifikalarını aldı ve kendi seralarında kurabilecek ya da halihazırdaki seralarda ya da çiftliklerde bu üretimleri kendi başlarına yapabilecek yetkinliğe geldiler” dedi.

Kızılay olarak açtıkları 19 toplum merkezinde şu ana kadar yürütmüş oldukları çok boyutlu programdan 1 milyon 900 bin faydalanıcının istifade ettiğini söyleyen Kınık, "Yaklaşık 300 milyon bütçeyle uygulamış olduğumuz programlarda, sosyoekonomik güçlendirme programlarından yaklaşık 110 bin insan faydalandı, 526 bin insan sosyoekonomik uyum temelli programlarımıza iştirak etti. 300 bini aşkın bebek çocuk koruma ve gençlik programlarımızdan istifade ettiler. 700 bini aşkın insan psiko-sosyal rehabilitasyon programlarımızdan istifade ettiler” diye konuştu.

2022 yılını bir dayanışma yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Kınık, "Kızılay olarak üreterek ihtiyacımızı giderdik. Çalışarak ihtiyacımızı gidermek en fazla sürdürülebilir olan yardım modeli. Karşılıksız yardımın yanı sıra bu modeli de özellikle ihtiyaç sahibi olan coğrafyalarda bölgelerde ve topluluklarda insanlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.