KKTC Başbakanı Ünal Üstel: “Bugün değilse ne zaman Anavatanımızın yanında olacağız”

Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel: “Bu acılı günde değilse ne zaman Anavatanımızın yanında olacağız. Asrın depreminin yaşandığı andan itibaren kalbimiz gönlümüz hep Anavatanımızda oldu” dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet, Hatay AFAD Yönetim Merkezini ziyaret etti. Hayat Valiliği, İlçe Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından brifing verilen Başbakan Üstel'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti. KKTC Dayanışma platformu tarafından İskenderun Rauf Denktaş Parkı yakınında kurulmakta olan ve 6 şubatta yaşanan depremde Adıyaman'da otelde vefat eden KKTC sporcuların adının verildiği Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulunan Başbakan Üstel bin adet konteynerin yer alacağı geçici barınma merkezlerinin kısa sürede tamamlanması için görüşmeler yaptı.

Burada açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “6 şubatta yaşanan depremlerle sadece ülkemiz sarsılmadı. Bu duyguyu derinden hisseden müstesna bir yere sahip olan KKTC'de vardı. Acımızı derinden hisseden Başbakan Ünal Üstel'in şahsında hükümetine soydaşlarımıza Kıbrıslı belediyelere ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Binlerce insanımızı kaybettik üzüntümüz sonsuz aynı zamanda Adıyaman'da bir otelde Kıbrıslı gençlerimizi kaybettik tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum ”diye konuştu.

Deprem olduktan sonra 50'inin üzerinde birlik, dernek ve STK tarafından platformun kurularak çalışmaya başladığını aktaran KKTC Dayanışma platformu sözcüsü Dimağ Çağıner ise, iş adamlarının ve halkın bağışları ile Kıbrıs esnafının emekleriyle bin konteynerin yapımına başlandığını kaydetti.

Başbakan Üstel: "Anavatanımızın yanındayız"

Açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel de “Bu acılı günde değilse ne zaman Anavatanımızın yanında olacağız. Asrın depreminin yaşandığı andan itibaren kalbimiz gönlümüz hep Anavatanımızda oldu. Bu süreçte halkımız bir yumruk oldu ve bir seferberlik ilan edildi. 1974 barış harekatından bu yana Anavatanımız hep yanımızda oldu. Bizde Anavatanımızın acısını paylaşmak ve yardım etmek için Anavatanımıza koştuk. Yardıma koşan ülkeler arasında Azerbaycan ve KKTC olarak ilk sıralarda yer aldık. Kıbrıs esnafının imkanları ile başka hiç bir işle uğraşılmadan yapımına başlanan konteynerleri İskenderun limanına ulaştırdık. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın adının verildiği parkın yanında Adıyaman'da depremde yitirdiğimiz şampiyon meleklerimizin ismini verdiğimiz konteyner köyde kurulacak bin konteynerde yaklaşık 5-6 bin insanın geçici barınma alanı oluşturma içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.