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Kocasını öldürüp cesedini parçalara ayıran kadın yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen kadın yakalandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen kadın yakalandı. Kocanın parçalara ayrılmış cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mikail Z.'nin (40) yakınları, kendisinden bir süre haber alamayınca eşi Havva Z. (35) ile görüştü. Havva Z.'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durum polise bildirildi. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Havva Z.'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Evin yakınlarındaki bahçede arama yapan ekipler, Mikail Z.'nin parçalara ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini gömülü halde buldu.


Ceset, çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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