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Kocasını öldürüp parçalara ayıran kadın tutuklandı

Hatay’da kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hatay'ın Belen ilçesinde kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen Havva Zor, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Belen'de yaşanan dehşet verici olayda yaşamını yitiren Mikail Zor'un cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak dün akşam saatlerinde sessiz sedasız toprağa verildi. Mikail Zor'un öldürüldüğü silahın ise kendisine ait ruhsatsız tabanca olduğu bildirildi. Mikail Zor'un toprağa verildiği saatlerde ise eşi Havva Zor İskenderun Adliyesine sevk edildi. Yaklaşık üç saat nöbetçi savcı ve hakime ifade veren Havva Zor tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çiftten geriye sosyal medyada yaptıkları mutlu aile tablosuna ait görüntüler kaldı.

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