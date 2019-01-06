İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kolları kırılan ‘Künefe Çeviren Adam' heykeli kaldırıldı

Hatay’da Ulus Meydanı’nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan ‘Künefe Çeviren Adam’ heykeli belediye tarafından kaldırıldı.

Hatay'da Ulus Meydanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan ‘Künefe Çeviren Adam' heykeli belediye tarafından kaldırıldı. Heykel, onarılarak yeniden meydana yerleştirilecek.


Merkez ilçe Antakya'nın Künefeciler Meydanı olarak adlandırılan Ulus Meydanı'na yerleştirildiği ilk haftada tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen ‘Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilen ‘Künefe Çeviren Adam' heykelinin iki kolu da ortadan ikiye ayrıldı. Kolları gövdesinden ayrılan heykel, yeniden onarılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Hatay'ın simgesi olan ‘Künefe Çeviren Adam' heykelinin kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiğini ve iki kolunun da koptuğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, heykelin yeniden onarılarak ‘Künefeciler Meydanı'na yerleştirileceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.