Komandolar Hatay'da

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay’a geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çeşitli birliklerden gelen 300'e yakın komando, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Komandoların buradan sınır karakollarına dağıtılmak üzere Kırıkhan'a sevk edildiği öğrenildi.
Bugün ise Kırıkhan'da gün içerisinde sınır birliklerine takviye amaçlı mühimmat yüklü askeri tırların da gittiği gözlendi.