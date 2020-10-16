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"Kontes" bir defada 17 yavru doğurdu

Hatay’ın Erzin ilçesinde "Kontes" adlı kangal cinsi köpek bir defada 17 yavru doğurdu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde "Kontes" adlı kangal cinsi köpek bir defada 17 yavru doğurdu. Yavrulardan 8 tanesi sahiplendirildi, diğer 9 yavru ise sahiplenilmeyi bekliyor.


Hatay'ın Erzin ilçesinde "Kontes" adlı köpek 17 yavru doğurdu. Kontes'in sahibi Hüseyin Özsoy, böyle bir olayın ilk defa başlarına geldiğini belirterek, "Köpeğimiz 5 yaşında, hamile kaldığında en fazla 8-10 tane yavru bekliyorduk. Fakat bir baktık 17 yavru dünyaya geldi. Şimdiye kadar bu hale getirdik, evde olmadığım zamanlarda eşim bakıyor. İşten geldiğimde ise yanımdan hiç ayrılmıyorlar ben bakıyorum. 8 tanesini sahiplendirdik, fakat elimizde daha 9 tane yavru var. Sahiplenmek isteyenlere verebiliriz" dedi.

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