Konteyner kentte hüzünlü Kurban Bayramı

Depremin vurduğu Hatay'da bu yıl Kurban Bayramı buruk yaşanıyor. Vatandaşların bir nebze olsun bayram özlemini gidermek isteyen Erzurum Yakutiye Belediyesi, 2 adet kurbanlık boğanın kesimini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Depremin vurduğu Antakya ilçesinde bu yıl Kurban Bayramı buruk yaşanıyor. Vatandaşların bir nebze olsun bayram özlemini gidermek isteyen Erzurum Yakutiye Belediyesi, Yakutiye Belediyesi Geçici Barınma merkezinde 2 adet kurbanlık boğanın kesimini gerçekleştirdi. Kurban payları, barınma merkezinde bulunan 120 konteynerde yaşayan vatandaşlara dağıtılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Yakutiye Belediyesi Geçici Barınma Merkezini gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Bakan Koca, burada çocukları da unutmayarak oyuncak dağıttı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kurban kesimi gerçekleştireceklerini belirterek “2 adet boğamızı inşallah kurban edeceğiz. Rabbim razı olsun. Ondan sonra da bayramımızın klasiği olan haşlama ve pilav eşliğinde buradaki sakinlerimizle bayramımızı kutlamış olacağız” dedi.

Depremzede Emel Kaya, bayramın buruk geçtiğini ifade ederek, "Geçen yıl bayramımız çok güzel geçmişti. Ama deprem olmasa daha iyi geçerdi. Deprem de çok akrabamızı kaybettik. Üzüldük, buruk bir bayram” ifadelerini kullandı.

Mutlu bir bayram geçirmediklerini ifade ederek Fatmanur Karagöz, “Geçen bayramlar çok güzeldi, bu bayram buruk geçiyor. Ölen akrabalarımız var, bu bayram hiç mutlu değiliz. Hüzünlüyüz ama ayakta durmak zorundayız” şeklinde konuştu.