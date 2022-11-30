Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bahçeye girdi: 1 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarındaki bir evin bahçesine girerek durabildi, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kürtül Mahallesi Yunus Emre Caddesi otoban yolu köprüsü çevre yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Ç. (52) idaresindeki 31 AIB 052 plakalı hafriyat kamyonu çevre yolundan geçtiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin narenciye dikili bahçesine girerek durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dörtyol devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafriyat kamyonu bulunduğu yerden çekici yardımı çıkartılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.