Kontrolden çıkan kamyonet takla atarak durdu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya savrulup takla atarak durdu.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya savrulup takla atarak durdu.
Edinilen bilgiye göre, İsa Güneş hakimiyetindeki 01 ABF 051 plakalı kamyonet, Yayladağı-Antakya karayolu Görentaş yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savrulup taklalar attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araç kullanılamaz hale geldi.