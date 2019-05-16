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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Hatay’da kontorlden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Hatay'da kontorlden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yola dökülen yağa karşı trafik polisi toprak atarak önlem aldı.


Kaza, Antakya-Samandağ Karayolu Çekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyeti kaybolan B MG 642 yabancı plakalı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle araçta hava yastıkları açılırken, araç içerisinde bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin uzun süre tek şeride düştüğü karayolunda, kaza yapan araçtan dökülen yağların olası bir kazaya sebebiyet vermemesi adına, bir trafik polisi yol kenarından aldığı toprak ve kumları yağın döküldüğü noktalara serpti.


Trafik, kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.

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