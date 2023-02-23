Konya Büyükşehir'den Hatay'daki hayvan üreticilerine 10 tır yem desteği

Hatay'da depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Konya Büyükşehir Belediyesinin Hataylı hayvan üreticilerine destek olmak için gönderdiği 10 tır besi ve süt yemi deprem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu. Konya'dan gönderilen yemleri teslim alan üreticiler bu zor günlerde yanlarında olan Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, hayvanları acı çekti. Afetin birinci gününden beri burada olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarız. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesi Hatay'da gerçekleştirdiği altyapı, lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, haberleşme ve enerji sağlama gibi çalışmaların yanında hayvan üreticileri için gönderdiği 10 tır besi ve süt yemi bölge insanına can suyu oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinden sonra Hatay'da yaşamın normale dönmesi adına Konya'daki belediyeler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve gönlü zengin hayırsever tüm Konyalıların ‘tek yürek' olduğunu ifade etti. Hatay'da büyük bir yıkıma neden olan depremin ilk gününden itibaren bölgede; arama-kurtarma ve koordinasyon, içme suyu temini, lojistik merkezi, mobil mutfak, ekmek fırını, barınma, gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç olan her alanda Hataylıların yanında olmak için büyük bir özveri gösterdiklerini belirten Başkan Altay, ilçe belediyeleri ile birlikte bölgeye 600 tırdan fazla yardım malzemesi ulaştırdıklarını, geçtiğimiz hafta da 50 tır un gönderdiklerini hatırlattı.

“Hayvansal üretimin aksamaması çok önemli”

Son olarak Hataylı çiftçilerin üretim sürecine destek olmak için gönderdikleri 10 tır besi ve süt yeminin bölgedeki üreticilere ulaştırıldığını kaydeden Başkan Altay, “Hayvansal üretimin özellikle bu dönemde aksamadan devam etmesi çok önemli. Biz de bu anlayışla bölgedeki üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Hatay'daki küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticisi kardeşlerimize can suyu olacak besi ve süt yemlerimizin bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bu zor günlerin devlet-millet iş birliğiyle atlatılabileceğine vurgu yapan Başkan Altay, “Biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız zorluk yok Allah'ın izniyle. Konya olarak Hatay'da yaraları sarmak adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hayvan üreticileri Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti

Konya'dan gönderilen yemleri Hatay'da teslim alan üreticiler ise depremden dolayı hayvanlarının yemsiz kaldığını belirterek, bu zor günlerde yanlarında olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Hataylı üreticiler, “Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, hayvanları acı çekti. Afetin birinci gününden beri burada olan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarız. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun” diye konuştu.