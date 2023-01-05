Konya'daki kazada şehit olan Piyade Er Halil Seltan Hatay'da toprağa verildi

Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Halil Seltan memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Konya-Adana karayolunda askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu şehit olan piyade er Halil Seltan'ın cenazesi hava yolu ile memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı mahallesinde bulunan baba evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından aynı mahalledeki Velioğlu Mezarlığı'na götürülen Seltan'ın naaşı, burada İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafındın kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Şehidin babası Mehmet ve annesi Nazlı Seltan'a yakınları destek oldu. 6 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin bekar olduğu üç ay sonra terhis belgesi alacağı belirtildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu ve Sabahat Özgürsoy, kaymakam ve belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Halil Seltan ile Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.