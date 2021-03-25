Konyalı nakkaş Ahmet Yesevi Camisini nakşediyor

Konyalı nakkaş Hatay'daki Ahmet Yesevi Camiisinin duvarlarını ve kubbelerini Osmanlı motifleri ile süslüyor.

Osmanlı döneminden günümüze kadar hale devam eden nakkaşlık sanatını gerçekleştiren Konyalı nakkaş ustası Mustafa Ören, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Menderes Mahallesinde bulunan Ahmet Yesevi Camiisi'nde yaptığı örnek süslemeler ile sanatını icra ediyor. Camilere örnek desenler yansıtan Mustafa Ören, “16 yıldır kalem işi ve nakış yapıyorum Türkiye'nin her yerine gidiyorum bugünde Kırıkhan ilçemizde Ahmet Yesevi Camimizin desenlerini yapıyoruz” dedi.

Burada yaptığı desenleri şimdiye kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmadığını söyleyen Ören, “Burada Osmanlı Selçuklu ecdadımızın çalışmalarını harmanlayıp güzel bir eser ortaya çıkarmaya çalıştık. Hiçbir camide bu eser daha yapılmadı inşallah daha güzel eserler ve daha kalıcı eserler yapacağız. Geçmişte ecdadımız bizlere nasıl bir şeyler bıraktıysa, onları yad ediyorsak hayranlıkla onların yaptıkları işi izleyip takip ediyorsak, bizden sonra gelecek nesillerin de bizleri güzel işler bırakmışlar diye ansınlar istiyoruz. Bu işi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ileriye dönük eserler bizlere bırakmak nasip olur. Bizim amacımız para kazanmaktan ziyade ileriye dönük daha kalıcı eserler, projeler hazırlamak ve daha güzel işlerde bulunmak” şeklinde konuştu.