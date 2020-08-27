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Kopan elektrik telleri bahçede yangın çıkardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bahçelik alanda kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangın paniğe yol açtı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçelik alanda kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangın paniğe yol açtı.


Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde elektrik kablosu koparak bahçe alanda yere düştü. Elektrik tellerinden kaynaklı kuru otlar tutuşunca yangın çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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