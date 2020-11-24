Kopan parmağı yerine dikildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 54 yaşındaki Yaşar Aytaç'ın demir kapıya sıkışarak kopan parmağı dikildi.

Demir kapıya sıkışıp kopan parmağıla İskenderun Gelişim Hastanesine başvuran Yaşar Aytaç, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Uçak'ın gerçekleştirdiği operasyonla parmağına yeniden kavuştu.

Op. Dr. Murat Uçak, cerrahi ekibinin hızlı ve koordineli çalışması sonucunda ameliyatı kısa sürede başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hastanın bir gün sonra taburcu edildiğini belirtti.

Hastaya gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili olarak bilgi veren Op. Dr. Murat Uçak, “Hastamız parmağı kopmuş halde hastanemize başvurdu. Gerekli müdahalenin ardından antibiyotik tedavisine başlayarak hastanın enfeksiyonunu ortadan kaldırdık ve ardından hastaya uyguladığımız cerrahiyle parmağı kurtardık. Hastaya uyguladığımız el Hastamız hala takibimizde ve yaraları çok iyi durumda şu anda. Önümüzdeki günlerde de alacağı fizik tedavi ile elinin bütün fonksiyonlarını tekrar geri kazanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Parmağı yeniden yerine dikilen Yaşar Aytaç ise, “Doktorum, acil bir şekilde gerekli müdahalenin ardından beni ameliyata aldı. Şuan parmağımı oynatabiliyorum. Beni eski sağlığıma kavuşturan doktorum ve sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.