Kore gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu toprağa verildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu, askeri törenle toprağa verildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore gazisi İbrahim Kocaibrahimoğlu, askeri törenle toprağa verildi.
Devlet Hastanesi morgundan alınan evli ve 5 çocuk babası Kocaibrahimoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu Yeniyurt Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yeniyurt mezarlığında toprağa verildi.
törene, kaymakam Murat Bulacak, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Savaş Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.