Korona virüs etkisiyle İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısı yüzde 10 arttı

Korona virüs pandemisinden sonra İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısında yüzde 10 artış yaşandığı bildirildi. Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, korona virüsten olumsuz etkilenen lojistik sektörünün deniz taşımacılığına yöneldiğini söyledi.

Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, geçtiğimiz yıllara göre bu yılın ilk 3 aylık diliminde İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısında yüzde 10 artış gözlediklerini belirtti. Kemal Kutlu, yapığı açıklamada İskenderun Körfezi'nin yıllık 122 milyon ton ile Türkiye'nin yüzde 25'lik yükünü elleçlediğini kaydetti. Kutlu, korona virüs salgını nedeniyle dünya ticaretinde lojistik faaliyetlerinin deniz yolu taşımacılığına kaydığının altını çizerek şöyle konuştu.

“Körfezimizde yılda yaklaşık olarak 5 binin üzerinde gemi elleçlenmektedir. Son üç ayı baz aldığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artış gözlemliyoruz. İskenderun Körfezi'nde 26 tane kıyı tesisimiz bulunmaktadır. Bu artışı ticaretin hareketlenmesine ve korona virüs tedbirleri kapsamında lojistiğin en güvenli yolu olarak deniz yolunun olması nedeniyle olduğunu düşünmekteyiz. Dünya ticaretinde deniz yolu taşımacılığının yüzde 70'lerden yüzde 90'lara doğru deniz yolu tercihi ile yapılmaya gittiğini görmekteyiz. Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz yolu taşımacılığının bu oranları tutturacağını tahmin etmekteyiz. Çünkü şu an görünün en güvenli taşımacılık metodu deniz yolu taşımacılığıdır. İskenderun Limanı'nda konteyner elleçlemesinde yüzde 30'un üzerinde hacim artışının olduğunu gözlemlemekteyiz, buda ticaretimizde canlanmanın olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

İskenderun Limanı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ünlü ise korona virüs nedeniyle nisan ve mayıs aylarında düşüş yaşanacağını ancak yılın ikinci yarısında olumlu sonuçların gelmesini beklediklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgınının hem dünya ticaretine hem ülkemiz ticaretine birtakım etkileri olacaktır. Biz 2020 yılının ilk çeyreği ile 2019 yılının aynı dönemini kıyasladığımızda olumlu büyümenin olduğunu görüyoruz. İskenderun Körfezi'nde yüzde 10 düzeyinde gemi trafiğinde artış gözlenirken İskenderun Limanı'nda ise yüzde 34 konteyner trafiğinde artış gerçekleşti. Korona virüs nedeniyle nisan ve mayıs aylarındaki kısmi düşüşler ile birlikte yılın ikinci yarısında olumlu sonuçlarının olacağını ön görmekteyiz. Korona virüs yayılımını en aza indirmek için insan odaklı taşımacılık yerine deniz yolu ile konteyner taşımacılığı ön plana çıkmaktadır ve önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz. İskenderun Limanı'nda sunduğumuz yıllık 1 milyon TEU elleçleme kapasitesi ile buna hazırız. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim kurulumuzun öngördüğü tüm sağlık tedbirlerini limanımızda almış bulunmaktayız. Şu ana kadar limanımızda korona virüs vakasına rastlanmadı, ticaretin kesintisiz yürütülmesi için elimizden geleni yapıyoruz.”