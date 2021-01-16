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Korona virüse yakalan 8 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Hatay’da korona virüse yakalanan 24 yaşındaki 8 aylık hamile Cansu Dadük, tedavi gördüğü hastanede yaşamına yitirdi.

Hatay'da korona virüse yakalanan 24 yaşındaki 8 aylık hamile Cansu Dadük, tedavi gördüğü hastanede yaşamına yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Samandağ ilçesinde yaşayan Cansu Dadük, evde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 aylık hamile olan Dadük'e korona teşhisi konuldu. Dadük, tedavisi devam ederken acil doğuma alındı. Doğum sonrası anne ve bebek yoğun bakıma alındı. Doğumdan 4 gün sonra bebek hayatını kaybederken ondan 4 gün sonra da annesi hayatını kaybetti.

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