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Küçük çocuğun eline içki, sigara verip o anları kaydettiler

Hatay’da, parkta oynadığı sırada yanına gelen 3 şahıs tarafından eline içki ve sigara verilen ve videosu çekilerek sosyal medyaya atılan çocuğun annesi şikayetçi oldu.

Hatay'da, parkta oynadığı sırada yanına gelen 3 şahıs tarafından eline içki ve sigara verilen ve videosu çekilerek sosyal medyaya atılan çocuğun annesi şikayetçi oldu. Yaşları 15 ile 17 arasında olan 3 genç gözaltına alındı.


Olay, merkez ilçe Kırıkhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Ö.Ş. Sanayi Parkında oyun oynadığı sırada yanına H.T. (15), S.İ. (15) ve N.İ. (17) isimli 3 şahıs yaklaştı. Şahıslar, küçük çocuğun eline içki ve sigara tutuşturarak o anları kayda alıp, sosyal medyada paylaştılar. Daha sonra sosyal medyada videoyu gören anne N.Ş., şahıslardan şikayetçi oldu.


Polis tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen ve yakalanan 3 şüpheli genç, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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