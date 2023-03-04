Küçük kuzenler istedi, Büyükşehir yetişti

Büyükşehir şantiyesine gelip, kendilerine oyuncak, ailelerine de erzak talep eden 4 küçük kuzenin talebi de süratle yerine getirildi.

Yaraları sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardım malzemelerinin dağıtımından konteyner kent ve seyyar tuvalet kurulumlarına kadar her alanda büyük bir mesai harcıyor. Büyükşehir belediyesinin afetzedeler için konteyner kent kurulumu çalışmaları esnasında şantiye alanına gelen İnci, İrem, Feride Ece ve Naimenur isimli 4 kuzen kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını yazarak zarfın içinde çalışanlara teslim etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Antakya'da bulunan yardım dağıtım merkezlerinden ve Bursa'dan temin ettikleri ürünleri 4 kuzenin yaşadığı konteynere getirdi.

Taleplerinin karşılanmasından büyük mutluluk duydukları belirten çocuklar, “Biz burada çalışan Ferhat abiye mektup yazarak ihtiyaçlarımızı ilettik. O da hemen Büyükşehir Belediyesi'yle iletişime geçerek bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a çok teşekkür ederiz” dedi.

Kuzenlerden kardeş olan İnci ve İrem'in babası Serdal Kör ise, “Bu dar günümüzde bizimle birlikte olmanız acımızı paylaşmanız bizi sevindirdi. Her kim vesile olduysa, bu çocukları sevindirdiyse ne mutlu onlara. Rabbim hem sizden hem de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan binlerce kez razı olsun. Rabbim milletimize, devletimize ve de Hatay'ımıza böyle felaketleri bir daha yaşatmasın” diye konuştu.