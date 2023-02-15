Küçükçekmece Belediyesi'nden Hatay'da günlük 5 bin kişiye sıcak yemek desteği

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Hatay Samandağ'da depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Afetzedeler için ilk günden bu yana tüm imkânlarını seferber eden Küçükçekmece Belediyesi'nin yardım çalışmalarına katılarak, depremzedelerin acılarına ortak olan Başkan Çebi, parkta çocuklarla oyun oynayarak, onlara moral verdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay Samandağ'da depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Afetzedeler için ilk günden bu yana tüm imkânlarını seferber eden Küçükçekmece Belediyesi'nin yardım çalışmalarına katılarak, depremzedelerin acılarına ortak olan Başkan Çebi, parkta çocuklarla oyun oynayarak, onlara moral verdi. Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak için Küçükçekmecelilerin el ele gönül gönüle çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı Mobil Aşevimizin kurulumunu Hatay- Samandağ'da tamamladık. Mobil Aşevimizle de afetzedeler için sıcak yemek dağıtımına başladık. Küçükçekmeceli komşularımızla birlikte depremden etkilenen yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gönüllerini ortaya koyarak burada emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yaralarımızı dayanışma ile sarmaya, acıları paylaşarak azaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediyesi, Hatay Samandağ'da kurduğu Mobil Aşevi'yle depremzedelere günlük 5 bin kişilik olmak üzere sıcak yemek ve içecek ikramında bulunuyor. Küçükçekmece Belediyesi, yardım kampanyası çerçevesinde bölgeye 50 tır yardım malzemesi gönderdi.