Kur'an-ı Kerim'in olduğu sehpa yandı, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında Kur'an-ı Kerim'in konulduğu sehpa yandı, Kur'an-ı Kerim zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Esenlik Mahallesi'nde bir evde yangın ihbarı alan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangının ardından kül olan sehpanın üstünde bulunduğu öğrenilen Kur'an-ı Kerim zarar görmedi. Amatör kameralar tarafından çekilen fotoğrafta Kur'an-ı Kerim'in zarar görmediğini fark edenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Yangın sonrası evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.