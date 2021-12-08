Kuş cennetinde ayakları bağlı ölü buzağı bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alana ayakları bağlı ölü buzağı görenleri hayrete düşürdü.

289 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı etrafına dökülen moloz ve çöpler belediye ekiplerince kaldırılmıştı. Bugün de kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aynı alan ayakları bağlı ölü buzağıyı alana attı. Ayakları bağlı ölü buzağı görenleri hayrete düşürdü.