Kusma sesi duyunca zehirlenen çocuklarını ölümden kurtardılar

Hatay'da 3 kardeş sobadan zehirlendi, onları kurtarmaya çalışan anneleri ise dumandan etkilendi.

Olay, Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. çocuklarının kusma sesiyle uyanan baba Abdurrahman İşkinat ve anne Remziye İşkinat, sobadan zehirlenen çocukları Durdane İşkinat, Ali İşkinat ve Yusuf Eren İşkinat'ı dışarı çıkarttı. Anne Remziye İşkinat ise çocuklarını kurtardığı sırada dumandan etkilendi. Baba Abdurrahman İşkinat'ın kendi çabalarıyla aile ilk olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aile, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 çocuğun ve annelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sobadan zehirlenen Ali İşkinat, “Ben uyumuştum sonra annem beni kaldırdı. Arabada gözlerimi açtım, serum vurdular bir de oksijen verdiler” dedi.

Uyudukları sırada dumanların odayı sardığını söyleyen Durdane İşkinat ise, “Ben uyuduğum sırada etraf duman olmuş. Ondan sonra annem kaldırdı dışarı beni, balkona. O zaman biraz kendime geldim. Daha sonra beni babam arabaya aldı. Devlet hastanesine geldik. Oradan da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine geldik” diye konuştu.

Çocuklarının kusma seslerini duymalarıyla olayı fark ettiklerini söyleyen baba Abdurrahman İşkinat, rüzgarlı ve fırtınalı havalarda kömür atılmaması gerektiğini söyledi. Çocuklarını bir daha sobalı odada yatırmayacağını söyleyen İşkinat, “Kömür sobasından çocuklarımız zehirlenmiş. Gece 12 sırasında uyumuştuk. Bir ara çocukların kusmasıyla uyandık. Çocuklar baygın haldeydi. İlk önce Kırıkhan Devlet Hastanesine getirdik. Sonra araştırmaya bizi sevk ettiler. Kömürden dolayı, ters rüzgarın esiminden dolayı böyle bir olay geldi başımıza, Allah kimsenin başına vermesin. Sağlık durumları çok iyi, üçüncü gün oldu bugün. Kimse sobalarına rüzgarlı havada kömür atmasın. Ben bundan sonra çocuklarımı kesinlikle sobalı odada yatırmam. Soğukta yatsalar bile, Allah kimsenin başına vermesin, böyle bir olay” dedi.

“Karbonmonoksit zehirlenmeleri rüzgarlı ve fırtınalı havalarda meydana gelmektedir”

Yakıt ürünlerinin iyi yanmaması sonucunda zehirli gazların oluştuğunu söyleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, karbonmonoksit zehirlenmelerinin rüzgarlı ve fırtınalı havalarda meydana geldiğini söyledi. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin ölümle de sonuçlanabileceğini belirten Çiğdem El, “Karbonmonoksit gazı, kömür, petrol, odun gibi yapısından karbon bulunan yakıt ürünlerinin iyi yanmamasıyla ortaya çıkan zehirli bir gazdır ve soluduktan sonra hızlıca kana geçmektedir. Özellikle tahriş edici olmaması nedeniyle, zehirlenmenin fark edilmesi güç olmakta. İlk planda baş ağrısı, halsizlik, güçsüzlük, bulantı gibi yakınmalara sebep olmaktadır. Kış aylarıyla birlikte ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de karbonmonoksit zehirlenmeleri olguları artmaktadır. Özellikle rüzgarlı ve fırtınalı havalarda baca sistemlerinin yeterli verimde çalışmaması gibi durumlarda karbonmonoksit zehirlenmeleri meydana gelmekte ve maalesef ki zaman zaman ölümle sonuçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Soba zehirlenmelerinde erken müdahale hayat kurtarıcıdır”

Zehirlenen vatandaşların erken başvuru ve tedavileri sonucunda sağlıklarına kavuştuklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi. Vatandaşların soba zehirlenmeleri konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden El, “Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğine getirilen hafif, orta ve ağır klinik tablolardaki vatandaşlarımız, erken başvuruları ve tedavileri sayesinde, çok şükür ki sağlıklarına kavuştular. Renksiz, kokusuz, tatsız ve zehirli bir gaz olmasından dolayı fark edilmesi zor olan karbondioksit konusunda, vatandaşlar bilinçlendirilmelidir. Soba ve şofben zehirlenmelerine karşı uyarılmalı ve belirtileri fark edilen kişilerin hızlıca temiz ortama geçmeleri ve 112 sağlık yardımına başvurmaları gerekmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedaviden daha önemli durumun, zehirlenmenin gerçekleşmemesi olması gerektiğinin altını çizerekten, gönül ister ki hiç yaşanmasın ancak meydana geldiğinde unutulmamalıdır ki, erken müdahale hayat kurtarıcı olmaktadır” dedi.