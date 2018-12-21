Kuveyt Kızılayı'ndan Reyhanlı Eğitim Köyü'ne ziyaret

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bir villanın yapımını üstlenen Kuveyt Kızılayı yetkilileri, sponsor oldukları yaşam evini ve içerisinde barınan öğrencileri ziyaret etti.

Ziyarete Kuveyt Kızılayı yetkilisi Nabeel Alhafez ile beraberindekilerin yanı sıra İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu ve Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer katıldı.

Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yaşayan bir öğrencinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Suriyeli savaş mağduru çocukların geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmaya gayret ettiklerini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, "Savaş birçok olumsuzluğu içerisinde barındıran bir kelimedir. Suriye'de de maalesef on binlerce çocuk savaşta hayatını kaybetti. Yüz binlercesi ise anne-babasını yitirdi. Bu çocukların geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Suriye ve Türkiye içerisinde birçok projeye imza attık. Reyhanlı Eğitim Köyü, bu projeler arasında büyük önem taşıyor. Yeteneklerine göre yönlendirilen çocuklar buradan topluma faydalı bireyler olarak mezun olacaklar. Bu tesisimizde bulunan 55 villadan birinin sponsorluğunu üstlenen Kuveyt Kızılayı yetkililerine öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuveyt Kızılayı Yetkilisi Nabeel Alhafez ise, "Kurumumuz Reyhanlı Eğitim Köyü'nde bir villanın sponsorluğunu üstlenmişti. Yaklaşık 1.5 yıl önce açılan yaşam evimizde savaş mağduru çocukların doğru yönlendirmeler ve uzman kadrolar tarafından yetiştirildiğini görüyoruz. Burada başka kurumlarında sponsor olduğu 55 villa bulunuyor. Yine okul, mescit ve zengin sosyal etkinlik alanlarının çocukların verimli vakit geçirmesi için inşa edildiğini gördük. Ümidimiz buradan mezun olan çocukların kendi ülkelerini yeniden inşa edecek bireyler olarak yetiştirilmesidir" diye konuştu.

Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde inşa edilen villa tipi evde 7-8 yaşlarında 18 savaş mağduru kız çocuğu barınıyor. Reyhanlı Eğitim Köyü'nün idare ve eğitim çalışmaları Yetim Vakfı tarafından yürütülüyor.