Kuvvetli rüzgar İskenderun'da etkili oluyor

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman bireysel olarak kurulan bazı çadırlar da zarar görüyor.

Türkiye'ye yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasarı alan Hatay için Meteoroloi kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Deprem bölgelerinde en fazla yıkımın olduğu noktalardan İskenderun ilçesinde de etkili olan rüzgar depremzedelere zor anlar yaşattı. İlçe genelinde yer yer bireysel olarak kurulan bazı çadırlar, fırtına ile zarar gördü.

Çadırkentlerin bulunduğu bölgede de etkili olan kuvvetli rüzgar hissedilirken, şu ana kadar ciddi bir zararın meydana gelmediği bildirildi. Ancak bölge için uyarıların sürdüğü kaydedildi.