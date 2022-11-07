Kuzey Irak şehidi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer’in (23) cenazesi, Hatay’ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in (23) cenazesi, Hatay'ın Altınözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı alana getirildi.