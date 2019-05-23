KYK'lı öğrenciler Hatay'da gönül bağı kuruyor

Hatay'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı merkez ve ilçe yurtlarında kalan öğrenci ve personeller ‘Sevgi Evleri'ndeki minik kardeşleriyle, huzur evlerinde barınan yaşlı vatandaşlarla buluştular.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı' ilan etmesiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Antakya ve İskenderun'da yaşlılar, şehit yakınları ve kimsesiz çocuklarla birlikte iftar yapıyor.

KYK yurtlarında kalan genç öğrenciler, Ramazan ayı içerisinde gönül bağı faaliyetleri kapsamında yaşlılar, çocuklar, engelliler, yoksullar, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Sevgi Evlerinde barınan çocukları, huzur evlerinde kalan yaşlıları, şehit aileleri ve engelli vatandaşları yurtlarındaki iftar sofralarında misafir eden öğrenciler, Ramazan ayının paylaşma anlamına da geldiğini belirterek yaşlıları, şehit yakınlarını ve kimsesiz çocukları misafir etmekten duydukları mutluluğu ifade ettiler.

Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Okuyucu, “Bu mübarek ayda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak yurt personellerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve gönül kazanmak maneviyatıyla sevgi evlerinde ki çocuklarımızı, huzur evinde kalan yaşlılarımızı, şehit ailelerimizi yurtlarımızda misafir ederek birlikte iftar açıyoruz. Farklı illerden gelerek ilimizde öğrenim gören yurtlarımızda kalan öğrencilerimizde bu maneviyatı doyasıya yaşayarak, bir aile ortamında, bu gönül bağı ile Ramazanın maneviyatını doyasıya yaşıyorlar” diye konuştu.