Laleler çiçek açtı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde "Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir" adlı proje kapsamında eğitim gören kadın çiftçilere dağıtılan lale soğanları, toprakla buluştuktan sonra ilk çiçeklerini açtı.

Yayladağı Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, kadın çiftçiler tarafından dikimi yapılan laleler hem çiçek olarak hem de hasat sonrası soğan olarak satılacak. İlk etapta 12 bin adet olarak dikilen soğanların, hasattan sonra 40 bin adete ulaşması bekleniyor. Görsel anlamda da güzel görüntüler oluşturan laleler, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Yayladağı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasoy, yaptığı açıklamada, bu projeyle kadınları da üretime dahil etmeyi amaçladıklarını söyledi. Toplamda 15 kadın çiftçiye 12 bin adet lale soğanı dağıttıklarını belirten Karasoy, "Bu lale soğanlarıyla hem soğan üretimi hem de çiçek üretimi eğitimi aldılar. Aralık ayında dağıtmış olduğumuz soğanlardan yapmış oldukları dikimler sayesinde görünen çiçekleri elde ettiler" dedi.

Çiftçilerden Merve Yaşlak, ilk kez lale gibi bir çiçekle yakından ilgilendiğini ve ortaya çıkan sonuçtan çok mutlu olduğunu söyledi.

Özellikle laleler çiçek açtıktan sonra uzak yakın çok yerden sadece ortaya çıkan manzarayı görmeye gelen yüzlerce kişi olduğunu belirten Yaşlak, "Aynı zamanda görmeye gelenler eşlerine çocuklarına hediye etmek için satın alıyorlar, bizler de doğal olarak para kazanıp ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Elde edeceğim yeni soğanlar ile daha çok alanda dikim yapıp bu işi geliştireceğim" diye konuştu.