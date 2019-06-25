LGS birincisi İlker Zorlu: "Başarmak için asla vazgeçmedim"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet okulu öğrencisi İlker Zorlu (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye genelinde 560 öğrenciden biri oldu.

İskenderun Atatürkçü Düşünce Ortaokulu Öğrencisi İlker Zorlu, hiçbir özel etüt veya kurs desteği almadan, sadece okulun hafta sonu verdiği geliştirme kursuna giderek ve düzenli çalışarak LGS'de 500 tam puan alma başarısını gösterdi. İşsiz olduğu öğrenilen babası İlhan Zorlu ve eşi Sibel Zorlu'ya gurur yaşatan İlker Zorlu'nun en büyük hedefi ise Robert Koleji'ne gitmek. Robert Koleji dışında Galatasaray Lisesi ve Ankara Fen Lisesi tercihlerini de istediğini söyleyen LGS şampiyonlarından İlker Zorlu, başarmak için asla vazgeçmediğini ve motor mühendisi olmak istediğini ifade etti.

İskenderun Atatürçü Düşünce Ortaokulu Müdürü Ali Tatlıcıoğlu, Hatay'da devlet okulu öğrencisi olarak 500 tam puanla gurur vesilesi olan öğrencisi İlker Zorlu'yu tebrik etti. Tatlıcıoğlu, düzenli ve sistemli çalışmanın bir ürünü olan İlker Zorlu'nun başarısının öğretmenleriyle olan iletişiminin de büyük etkisi olduğuna vurgu yaptı.

Matematik Öğretmeni Nihal Gökpınar ise öğrencisi İlker Zorlu'nun azimli, kararlı, sistemli çalışan bir çocuk olduğunu belirterek, bu gururu yaşattığı için tebrik etti.

Çocuğunun elde ettiği bu başarıyla gururlandıklarını belirten anne Sibel Zorlu da, okulda öğretmenleriyle uyumlu, derslerini düzenli çalışan, evde sessiz bir ortamda ödevlerini yaparak sınava hazırlandığını söyledi. Hiç bir özel kurs almadan başaracağına olan inancı ile sistemli ders çalışan İskenderun Atatürkçü Düşünce Ortaokulu'nda, LGS şampiyonu İlker Zorlu gazeteciler ve öğretmenlerinin önünde Annesi Sibel Zorlu'nun elini öptü ve sarılarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.