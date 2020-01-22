Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, pazar günü evinde oynayacağı Menemenspor mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas drili, top kapma ve dar alan çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Diğer yandan Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan, bordo-beyazlı futbolcuların antrenmanını izledi.