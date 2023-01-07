Lise öğrencileri ilmek ilmek kilim dokudu

Hatay'ın Payas ilçesinde lise öğrencileri kilim dokudu.

Payas Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin koordinesinde dünyanın en renkli ve en anlamlı kilimi dokudular. Birbirinden renkli ip ile küçük parçalar halinde dokunan parçalar birleştirilerek dünyanın renklerini anlatan kilim haline getirildi.

Okul Müdürü Mesut Uzun, "Öğretmenlerimizden Abdullah Atmaca, Mehmet Doğan ve Raziye Kar yönetiminde ve diğer ortak okullar işbirliği ile düzenlenen ‘Duygulardan Dokumalara' isimli eTwinning projesi çerçevesinde öğrencilerimiz dünyanın en renkli ve en anlamlı kilim dokuma çalışmasını gerçekleştirdi. Geleneksel Türk el sanatları içerisinde yer alan kilim dokuma sanatı geçmişten günümüze kadar Anadolu kültürünün bir parçası haline gelen ve unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma sanatını, farklı kültür ve özelliklere sahip genç nesil öğrenciler ile birlikte yeniden oluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Farklı kültür ve bireyleri temsilen yapılmış bu proje çalışmamız örnek teşkil edip duygusal farklılık ile bu alana katkı sağlayacağı aşikardır” dedi.