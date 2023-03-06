İhlas Haber Ajansı

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Lodos, balıkçı barınağını esir aldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle taşan deniz suyunun kent içerisine kadar girdiği görülürken, balıkçı barınağı deniz ile aynı seviyeye geldi.


İskenderun'da bir taraftan depremin yaraları sarılırken, bölgede lodos etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle deniz suyu taşarak kentin içerisine kadar ilerledi. Deniz suyu balıkçı barınağını da esir alırken, yükselen dalgalar nedeniyle balıkçı barınağı deniz ile aynı seviyeye geldi. Balıkçı barınağı limanında bulunan tekneler zarar görürken, bir kamyonun ise sular altında kaldığı dikkatlerden kaçmadı.


Etkili olan lodos fırtınası nedeniyle kentteki limanlara yanaşan yük gemileri ise körfez içerisinde açığa demirlendi.

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