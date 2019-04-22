İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Lokantadaki yangın korkuttu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde et ürünlerinin satışa sunulduğu özel bir işletmeye ait kebap ve döner lokantasında çıkan yangın paniği yaşandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde et ürünlerinin satışa sunulduğu özel bir işletmeye ait kebap ve döner lokantasında çıkan yangın paniği yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, Çaylı Caddesi'nde bulunan özel bir işletmeye ait kebap ve döner lokantasının mutfak olarak kullanılan bölümünde aniden yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çevrede paniğe neden olan yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.