Lokantadaki yangın korkuttu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde et ürünlerinin satışa sunulduğu özel bir işletmeye ait kebap ve döner lokantasında çıkan yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaylı Caddesi'nde bulunan özel bir işletmeye ait kebap ve döner lokantasının mutfak olarak kullanılan bölümünde aniden yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Çevrede paniğe neden olan yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.