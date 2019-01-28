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LPG'li araç okul önünde alev alev yandı

Hatay’da seyir halindeki LPG’li otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yandı.

Hatay'da seyir halindeki LPG'li otomobil henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev alarak yandı.


Olay, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz K. isimli şahsa ait olan 31 D 978 plakalı LPG'li otomobil seyir halindeyken birden alev alarak yanmaya başladı. Otomobildeki dumanı fark eden araç sürücüsü olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına aldı. Maşuklu İlköğretim Okulu önünde yaşanan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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