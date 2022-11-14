Lütfü Savaş: "Avrupa'yı hedefleyen bir takım kurma peşindeyiz"

Dr. Lütfü Savaş, Avrupa'da oynayacak şekilde bir takım yapılandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında takımın son durumu ve kentteki sportif gelişmeleri anlattı. Başkan Savaş, bordo-beyazlıların son durumu ile ilgili olarak, “Volkan Demirel ve ekibi, yüzünü pozitif bilime dönmüş, en üst seviyeye gelmek için çabalayan, takımın sadece bu sene değil, önümüzdeki senelerde de Avrupa'da oynayacak şekilde yapılandırmaya çalışıyor. Önümüzdeki süreçte ilk hedefimiz ligde ilk 10'a girmek. Sezonun ilk 6 haftasında büyük şanssızlıklar yaşadık ama Volkan hoca ve ekibi ile bu durumu tersine çevirdik. Volkan hoca ve ekibinden memnunuz. Takımımız iki sezon çok iyi bir çıkış yakaladı. Ama takımlar zaman zaman düşüşler yaşayabiliyor. Biz bunu ilk 6 hafta yaşadık ama şimdi tekrar çıkışa geçtik. Sezon sonu takım iyi yerlerde olacak” ifadelerini kullandı.

Kulüplerin mali yapısına değinen Lütfü Savaş, “Herkesin ayağını yorganına göre uzatması lazım. Hatayspor olarak biz böyle yapıyoruz. Bu sene biraz küçülmeye gittik. Bizden sonraki yönetime borçsuz bir takım bırakmak istiyoruz. Yönetimi aldığımızda kulübün çok borcu vardı. Hatay'da bir futbol kültürü oluşturmaya çalışıyoruz ama bunu yaparken de ekonomiyi düşünmek zorundayız. Bir Anadolu takımının hem ligde, hem Avrupa'da mücadele etmesi çok zor” diye konuştu.